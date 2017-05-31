Çin'in "Mistik Deniz Ejderhası" derin sularda

Derin sularda inceleme yapabilen insanlı keşif ve araştırma denizaltısı Ciaolong, bu yılın dördüncü dalışında 6 bin 699 metreye kadar ulaştı.

Çin'in derin sularda inceleme yapabilen insanlı keşif ve araştırma denizaltısı Ciaolong (Mistik Deniz Ejderhası), Pasifik Okyanusu'nda deniz seviyesinin 6 bin 699 metre altına indirildi.



Şinhua ajansının haberine göre, Ciaolong, Pasifik Okyanusu'nda dünyanın en derin noktası olarak bilinen Mariana Çukuru'nda 6 bin 699 metre derinliğe kadar ulaştı.



Okyanusta keşif, gözlem ve izleme yapan denizaltı, derin deniz hayatına ilişkin taş, deniz suyu örnekleri toplayarak fotoğraf ve görüntüler çekti.



Bilim insanlarının topladığı örnekler, derin sularda yaşanan ekosistem, canlı hayatı ve biyocoğrafik konuların araştırılmasında kullanılacak.



Bu yıl ilk dalışını geçen hafta yapan Ciaolong, 23 Mayıs'ta 4 bin 811, 25 Mayıs'ta 6 bin 300, 27 Mayıs'ta ise 6 bin 544 metre derinliğe indirilmişti. Ayrıca dalış boyunca okyanus altında bazı teknik ve iletişim ekipmanları denenmişti.



Mistik Deniz Ejderhası, 2012 yılında Mariana Çukuru'nda 7 bin metreye dalarak rekor kırmıştı.