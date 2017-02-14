Çin'den uzaya kargo gemisi

Çin'in ilk uzay kargo gemisi Tiencou-1'in (Gök Gemisi-1) nisan ayında yörüngeye fırlatılacağı bildirildi.

Şinhua ajansı, yapımı ülkenin kuzeyindeki liman kenti Tiencin'de tamamlanan Tiencou-1'in, güneydeki Haynan eyaletinde bulunan Vınçang Fırlatma Merkezi'ne getirildiğini duyurdu.



Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), kargo gemisinin burada montaj ve test prosedüründen geçerek nisan ayında yörüngeye fırlatılmak üzere hazır duruma getirileceğini açıkladı.



Gemi, 13 ton kalkış ağırlığına sahip ve 6 ton yük taşıyabiliyor.



Yörüngede üç ay kalabilecek şekilde tasarlanan Tiencou-1'in, Çin'in yörüngedeki Tiengong-2 (Gök Saray-2) adlı uzay aracına kenetlenerek yakıt ikmali yapacağı ve malzeme yükleyeceği belirtildi.



Çin'in ürettiği ilk uzay kargo gemisinin, Çangcıng-7Y2 (Uzun Yürüyüş) roketiyle ateşlenmesi bekleniyor.



Tiencou-1 misyonunun, Pekin yönetiminin 2020'ye kadar yörüngede uzay istasyonu kurma hedefine büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.