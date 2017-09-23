Çin'den Kuzey Kore'ye petrol ihracatına sınırlama

Çin, BMGK kararları çerçevesinde Kuzey Kore'den tekstil ithalatını yasakladığını ve bu ülkeye petrol ürünleri ihracatını sınırlandırdığını duyurdu.

Çin'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları kapsamında Kuzey Kore'den tekstil ithalatını yasakladığı ve bu ülkeye petrol ürünleri ihracatını sınırlandırdığı bildirildi.



Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Pekin yönetiminin, rafine petrol ürünlerinin Kuzey Kore'ye ihracatını sınırlandırarak, Pyongyang yönetiminden tekstil ürünleri ithal edilmesini yasakladığı belirtildi.



Petrol ürünlerinden sıvılaştırılmış doğalgazın Kuzey Kore'ye satışının kısıtlanması kararının 1 Ekim'de yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, tekstil ürünleri ithalatında ise daha önce yapılan ithalat işlemlerinin tamamlanması amacıyla 10 Aralık'a kadar süre verileceği ve o tarihten sonra ithalatın tamamen durdurulacağı vurgulandı.



Açıklamada, söz konusu yasak ve sınırlamanın, BMGK'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım kararları çerçevesinde alındığı, 1 Ocak 2018'den itibaren Kuzey Kore'ye ihraç edilen petrol ürünlerinin de yıllık 2 milyon varil olacağı ifade edildi.