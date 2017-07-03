Çin'den Kuzey Kore uyarısı! Felaket olur

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Liu Jieyi, Kuzey Kore ile artan gerginliğin "felaket" olacağı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanlığını bir ay boyunca yürütecek olan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Liu Jieyi, Kuzey Kore ile artan gerginliğin "felaket" olacağı uyarısında bulundu.



Büyükleçi Liu Jieyi, Çin'in 1 Temmuz itibarıyla BMGK Temmuz Dönem Başkanlığını devralması nedeniyle BM'de basın toplantısı düzenledi.



Jieyi, Kuzey Kore ile olan gerginliğin daha da tırmandırılmasının sorunun kontrolden çıkma riski taşındığını ve bunun sonuçlarının "felaket" olacağını ifade etti.



Çin'in "Kore Yarımadası'nda nükleer silahsızlanma, barış ve istikrar konusunda teklifleri" olduğunu belirten Jieyi, "diyalogsuz çok uzun süre bekleyemeyiz" açıklamasında bulundu.