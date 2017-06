Çin'den 'Katar krizi'nin çözülmesi çağrısı

Pekin yönetimi, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesini beklediklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Pekin yönetiminin, ilgili ülkelerin birliklerini korumalarını, bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa teşvik etmelerini beklediğini dile getirdi.



Hua, ayrıca Çin'in bu ülkelerin, ayrılıkları diyalog ve müzakere yoluyla çözmesini umduğunu söyledi.



"KRİZİN BİR AN ÖNCE GİDERİLMESİNİ ÜMİT EDİYORUZ"



Tunus ve Filistin Dışişleri Bakanları, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizin bir an önce giderilmesini ümit ettiklerini dile getirdi.



Tunus'ta düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, "Tunus gelişmeleri yakından takip ediyor. Bir an önce bu anlaşmazlığın çözülmesini ümit ediyoruz. Arap dünyasının daha fazla bölünme ve ihtilafa ihtiyacı yok." dedi.



Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ülkesinin krize yönelik Tunus ile aynı görüşü paylaştığını belirterek Arap ülkeleri ve kurumlarının bu krizden çıkmak için elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi.



KATAR İLE ARAP ÜLKELERİ ARASINDAKİ KRİZ NASIL BAŞLADI?



Katar Resmi Haber Ajansı (QNA), 23 Mayıs gecesi Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani'ye atfen "ABD'ye karşı ve İran'ı destekleyici" açıklamalar yayımladı ancak açıklamadan hemen sonra Katar resmi olarak QNA sitesinin siber saldırıya uğradığını duyurarak söz konusu açıklamaların dikkate alınmamasını talep etti.



Ancak Birleşik Arap Emirliklerinden yayın yapan Al Arabiya ve SKY News Arabia televizyon kanalları, resmi açıklamalara rağmen yayınlarına devam ederken, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır gibi ülkeler de Katar menşeli yayın yapan tüm yayın kuruluşlarına erişimi ülke içinde yasakladı.



3 Haziran’da BAE Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'ye ait olduğu iddia edilen ve bazı hacker gruplar tarafından ele geçirilen e-postalar yayımlandı. E-postalarda Büyükelçi'nin İsrail yanlısı Demokrasiyi Savunma Vakfı (FDD) ile yakın ilişki içinde olduğu ve Türkiye ile Katar'a karşı ortak politikalar geliştirmeye çalıştıkları iddia edildi.



Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn, bu sabah yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurdu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istedi. Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti de katıldı.