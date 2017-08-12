Çin'den 'karşılıklı güç gösterisine son verin' çağrısı

Pekin yönetimi, ABD ile Kuzey Kore arasında tırmanan gerilime ilişkin taraflara "karşılıklı güç gösterisine son vermeleri" çağrısı yaptı.

Çin, ABD ve Kuzey Kore'ye mevcut gerginliği tırmandıracak söz ve eylemlerden kaçınarak "karşılıklı güç gösterisine son vermeleri" çağrısında bulundu.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, Washington ve Pyongyang arasındaki karşılıklı sert söylemlerle tırmanan gerginliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Kore Yarımadası'ndaki mevcut durumun "hassas ve karmaşık" olduğunu vurgulayan Gıng, ilgili tarafların tansiyonu daha da artıracak söz ve eylemlerden kaçınmaları gerektiğini belirtti.



"Çin, ABD ve Kuzey Kore'nin tansiyonu düşürecek ve karşılıklı güveni tesis edecek işler yapmasını umuyor." ifadesini kullanan Gıng, tarafların "karşılıklı güç gösterisi ile gerilimi sürekli tırmandırmaya son vermesini" istedi.