Çin'den "itidal" çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Esed rejiminin yaptığı kimyasal saldırıyı kınadı ve ABD’nin Şayrat Askeri Üssü’ne düzenlediği füze saldırısının ardından taraflara itidal çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Esed rejiminin İdlib'de kimyasal silah kullanması ve ABD'nin düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Sözcü Hua, Esed rejiminin kimyasal saldırısına ilişkin "Çin, Suriye’de düzenlenen kimyasal saldırıyı kınıyor.” ifadesini kullandı.



Pekin yönetiminin herhangi bir ülke, örgüt veya kişinin herhangi bir koşul ve amaçla kimyasal silah kullanmasına karşı olduğunu belirten Hua, Çin’in, Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili mekanizmasının söz konusu kimyasal saldırıya yönelik bağımsız ve kapsamlı bir soruşturma yürütmesini desteklediğini söyledi.



Hua, Pekin hükümetinin Esed rejiminin söz konusu eylemini takip ettiğini ancak şu anki durumun daha da kötüye gitmesinin engellenmesi ve Suriye'de siyasi çözüm sürecinin korunmasının öncelik arz ettiğini savundu.



Hua, ABD’nin Şayrat Askeri Üssü’ne düzenlediği füze saldırısına ilişkin ise "İlgili tarafları itidalli olmaya ve bölgede tansiyonu yükseltecek uygulamalardan kaçınmaya çağırıyoruz." diye konuştu.



Tüm taraflara siyasi çözüme kararlılıkla bağlı kalmaları, siyasi olmayan çözüm çabalarını terk etmeleri çağrısında bulunan Hua, Suriye’deki son gelişmelerin, siyasi çözüme ilişkin acil ihtiyacı gündeme getirdiğini söyledi.