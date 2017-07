Çin'den Suriye krizinde Türkiye ile iş birliği mesajı

Çin'in Suriye Özel Temsilcisi Şie Şiaoyan, Türkiye ve Çin'in Suriye sorununun çözümüne ilişkin temaslarını sürdürmeye ve çözümü hızlandırmak için birlikte çaba sarf etmeye kararlı olduklarını söyledi.

Çin'in Suriye Özel Temsilcisi Şie Şiaoyan, Ankara'daki temaslarının ardından Çin'in Ankara büyükelçiliği konutunda basın toplantısı düzenledi.



Türkiye'ye gelmeden önce İran'da temaslarda bulunduğunu belirten Şie, Ankara'da Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle Suriye'deki son durumu ele aldıklarını ifade etti.



Şie, iki ülkenin Suriye krizine siyasi çözüm sürecininin hızlandırılmasıyla ilgili benzer tutumları olduğunu belirterek, "Her iki taraf olarak Suriye sorunu hakkında temaslarımıza devam etmeye ve Suriye sorununun siyasi çözümünü birlikte hızlandırmak için çaba sarf etmeye karar verdik." dedi.



Çin'in, siyasi çözümü ısrarla savunduğunu vurgulayan Şie, "Hem Suriye rejimine hem Suriye'nin muhaliflerine hem uluslararası camiaya yönelik tutumumuz hiç bir zaman değişmedi. Biz her zaman Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini savunuyoruz." diye konuştu.



"SURİYE'NİN GELECEĞİNE KENDİ HALKI KARAR VERECEK"



Şie, Suriye'nin geleceğine kendi halkının karar vereceğini belirterek, siyasi çözüm arayışlarına diyalog ve müzakere yoluyla ivme kazandırılması gerektiğini söyledi.



Şie, Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasına ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:



"Bu çalışmalar Suriye'de ateşkesin korunması ve Suriye sorununun siyasi çözümün hızlandırılması için yardımcıdır. Çin tarafı olarak buna olumlu yaklaşıyoruz. Fakat şu ana kadar bazı detaylar üzerinde ilgili tarafların farklı düşünceleri bulunuyor. Ümit ediyoruz ki, ilgili taraflar müzakereleri hızlandırıp bir an önce anlaşmazlıkları gidererek, dört çatışmasızlık bölgesinin oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlarlar."