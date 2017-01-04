Çin'den dünyanın en yüksek rakımlı çevre yolu

Deniz seviyesinden 3 bin 600 metre yükseklikte yapılan çevre yolu, haziranda açılacak.

Çin, dünyanın en yüksek rakımlı çevre yolunun yapımını tamamladı.



Ülkenin batısında bulunan Tibet Özerk Bölgesi'nin başkenti Lasa'da yapılan otoyol, denizden 3 bin 600 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek rakımlı çevre yolu oldu. Lasa Belediye Başkan Yardımcısı Lin Şıng, yapımı tamamlanan yolun 100 kilometre uzunluğunda, üç geliş ve üç gidiş olmak üzere altı şeritten oluştuğunu söyledi. Azami hız sınırının 60 kilometre olarak belirlendiği yolu kullanan taşıtlar, Lasa şehrini iki saatten kısa sürede çevreleyebilecek.



Bu çevre yolunun, güvenlik kontrollerinin ardından haziranda trafiğe açılması bekleniyor.



Ülkenin en önemli turistik merkezlerinden biri olan bölge, geçen yıl 23 milyon turist ağırlamıştı. Tibet'in deniz seviyesinden yüksekliği nedeniyle bölgeye seyahat edecekler için özel sağlık raporu istenirken, solunum yolu, kalp ve akciğer rahatsızlığı olanların bölgeye gitmesine izin verilmiyor.



Çin, dünyanın en yüksek rakımlı demiryolu olan Tibet-Çinghay hattını 2006'da kullanıma açmıştı.