Çin'den BM'nin Kuzey Kore'ye yaptırım kararına destek

Çin Dışişleri Bakanlığı, yeni yaptırım kararının BMGK üyelerinin Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın korunması, yarımadanın nükleerden arındırılması noktasındaki tutumunu yansıttığını belirtti.

Çin'in, Birleşmiş Milletlerin (BM) Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırım kararını desteklediği bildirildi.



Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, BM'nin Pyongyang yönetiminin nükleer denemeleri durdurmasına yönelik aldığı yaptırım kararını onayladıklarını belirtti.



Gıng, BM'nin yeni yaptırım kararının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın muhafazası, yarımadanın nükleerden arındırılması ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasının korunması noktasındaki tutumunu yansıttığını ifade etti.



Yarımadadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Sözcü Gıng, Kuzey Kore'nin BM Güvenlik Konseyinin kararlarına uyması, uluslararası toplumun evrensel çağrısına saygı göstermesi ve nükleer füze geliştirme programlarına son vermesi gerektiğine de değindi.



Güney Kore ve ABD'ye bölgedeki durumu karmaşık hale getirecek hareketlerden kaçınma çağrısında bulunan Gıng, Kore Yarımadası'nda askeri çözümün bir "çıkış yolu" olmadığını ve Çin'in bu bölgede savaş ve karmaşaya izin vermeyeceğini kaydetti.



Pyongyang yönetiminin 3 Eylül'de, 2006 yılından bu yana en güçlü ve 6'ncı nükleer denemesini yapmasının ardından ABD tarafından hazırlanan ve Kuzey Kore yönetimine yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını içeren karar tasarısı BMGK'da oylamaya sunulmuş ve 15 ülkenin lehte oy vermesiyle kabul edilmişti.