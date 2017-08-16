Çin'den Kuzey Kore sorununda "barışçıl çözüm" vurgusu

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Kore Yarımadası sorununda barışçıl çözümü vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Vang'ın, mevkidaşı Lavrov ile yaptığı görüşmede, ikili ve bölgesel konular, Kore Yarımadası'nın mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.



Kore Yarımadası'nın nükleer sorunun barışçıl yollarla çözülmesinin tüm tarafların ortak çıkarlarıyla uyumlu olduğunu savunan Bakan Vang, mevcut durumda barışçıl çözüm yolların öncelik olduğuna dikkati çekti.



Vang, Pyongyang yönetiminin ve ABD'nin "ağustos ayı krizi"ne yol açmamak adına tahrik edici söylem ve eylemlerden kaçınmak için frene basmasının aciliyet taşıdığını kaydederek, hiç kimsenin Çin ve Rusya'nın kapısının eşiğinde tansiyonları yükseltmesine izin verilmemesi gerektiğine değindi.



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Kuzey Kore'nin nükleer sorununun askeri yöntemlerle çözülmesinin kabul edilemez olduğunu, bunun yerine siyasi ve diplomatik araçların kullanılması gerektiğini bildirdi.



YARIMADADAN TANSİYONU DÜŞÜRME SİNYALİ



Vang, Gabriel ile görüşmesinde ise tüm tarafların somut çabaları sayesinde Kore Yarımadası'ndaki krizin düşme işaretleri gösterdiğini ancak bu krizin bitmesi için çalışmaya devam edilmesi gerektiği vurgusunu yaptı.



Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasında Çin'in barışçıl çözüm önerisini yineleyen Vang, ilgili tüm taraflara insanlığa ve tarihe karşı sorumlu davranarak "doğru bir yargılama" ve "akıllıca bir tercih" yapmaları çağrısında bulundu.



Alman mevkidaşı Gabriel de tüm tarafların Kore Yarımadası'nın kontrolden çıkmasını engellemek için Avrupa'nın geçmişinden dersler alması gerektiğini belirterek, Çin'in ilgili sorunun çözümündeki çabasını takdir etti.



Ayrıca yarımadanın sorununun çözümüne yönelik Çin'in önerdiği çift taraflı takip yaklaşımını desteklediklerini bildiren Almanya Dışişleri Bakanı, ülkesinin bu konunun çözümünde Pekin yönetimi ile çalışmak istediğini iletti.