Çin'den ABD'ye soruşturma tepkisi

Çin, ABD'nin, ticari uygulamalarını soruşturmasından ciddi endişe duyduğunu, kendi yasal hak ve çıkarlarını korumak için bütün uygun önlemleri alacağını bildirdi.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin yönetiminin ticaret uygulamalarına soruşturma başlatılması emrine "Ciddi endişe duyuyoruz." ifadesiyle tepki gösterdi.



Çin Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu soruşturmadan ciddi endişe duyulduğu ve Çinli firmalara zarar vermesi ya da ticaret anlaşmalarını ihlal etmesi durumunda harekete geçileceği belirtildi.



ABD'nin tarafsız gerçeklere saygı duyması çağrısı yapılan açıklamada, Washington yönetiminin çoklu ticaret kurallarını hiçe sayması ve iki ülke arasındaki ticari ilişkiye zarar verecek bir tutum benimsemesi durumunda, Çin tarafının da bu durumu oturup izlemeyeceği, "bütün uygun önlemleri alarak" yasal hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunacağı kaydedildi.



Açıklamada ayrıca, ABD tarafının çoklu ticaret kurallarını "yok eden taraf" olmamasının ve bu alanda yapılan taahhütlere bağlı kalmasının beklendiği ifade edildi.



ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı yetkililere Çin'in ticari uygulamaları hakkında 1974 Ticaret Kanunu'nun 301. maddesi uyarınca soruşturma başlatmasını emretmişti. Çin'in ülkeye giren yabancı şirketlerden pazar erişimine karşılık teknoloji talep ettiği öne sürülüyor.



Kanunun ilgili kısmı, devlet başkanına, ülkenin sanayi kuruluşlarını diğer ülkelerin "adil olmayan" ticari uygulamalarından korumak için söz konusu ülkelere tek taraflı vergi uygulama ve ticari kısıtlamalar getirme yetkisi veriyor.