Çin’den 500 milyar dolarlık yatırım

Çin, ulaştırma alanında yaklaşık 500 milyar dolar yatırım yapacak.

Çin Ulaştırma Bakan Yardımcısı Yang Yüdong, ülkesinin ulaştırma alanında 3 trilyon 500 milyar yuan tutarında (yaklaşık 503,6 milyar dolar) yatırım yapmayı planladığını söyledi.



Başkent Pekin’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Yang, 2016-2020 yılları arasında, ulaştırma alanındaki kalkınma hedeflerine yönelik, yaklaşık 503,6 milyar dolar tutarında yatırım yapılacağını kaydetti.



Çin Devlet Konseyi Enformasyon İdaresi de yayımladığı "Çin’in Ulaştırma Alanında Kalkınması” adlı beyaz kitapta, 2020’ye kadar ülkedeki mevcut hızlı tren demir yolu uzunluğunun 30 bin kilometreye çıkarılacağını açıkladı.



Çin'in sahip olduğu toplam demir yolu 2015 yılı itibarıyla 121 bin kilometre, bunun 19 bin kilometresini hızlı tren demir yolu oluşturuyor. Çin’in, mevcut hızlı tren yollarını, 30 bin kilometreye çıkarmasıyla birlikte büyük şehirlerin yüzde 80’inin birbirine bağlanacağı belirtildi.



Çin’in 2020’ye kadar yapacağı hızlı tren demir yollarının, ülkenin doğu ve güneyine orala daha az gelişmiş olan orta ve batı kesimine yapılacağı, bu şekilde bölgeler arasındaki gelişmişlik düzeyinin de dengelenmesinin amaçlandığı kaydedildi.



Ülkede kalkınma hamlesi çerçevesinde, 30 bin kilometre de otoyol inşa edileceği belirtildi.