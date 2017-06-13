Çin’de Merbok tayfunu uçuşları olumsuz etkiledi

Çin’in güneyinde etkili olan Merbok tayfunu nedeniyle Hong Kong'da 350 uçuş ertelendi, 44 uçuş iptal edildi.

Çin’in güneyinde etkili olan Merbok tayfunu nedeniyle Hong Kong'da 350 uçuş ertelendi, 44 uçuş iptal edildi.



Güney Çin Denizi’nden başlayarak, ülkenin güneyine hareket eden Merbok tayfunu Hong Kong ile Pekin, Şanghay ve Taipei arasındaki uçuşları olumsuz etkiledi.



Kentte dün geceden bu yana etkili olan tayfun dolayısıyla, şiddetli yağış, fırtına ve heyelan uyarıları yapıldı.



Tayfunun ilerleyen saatlerde ülkenin güneyindeki eyalet ve kentlerde etkili olması bekleniyor.