Çin’de hava kirliliğinden sarı alarm

Çin’in kuzeyinde artan hava kirliliği nedeniyle sarım alarm verildi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi web sitesinden yapılan açıklamada, başkent Pekin ve Tiencin kentinin yanı sıra Hıbey, Hınan, Şandong, Şanşi, Şaanşi, Hunan ve Ciangşi eyaletlerinde görülen yoğun hava kirliliği nedeniyle sarı alarm verildiği duyuruldu.



Açıklamada, alarmın yarın da geçerli olacağı kaydedilirken yarın gece ülkeye gelmesi beklenen soğuk hava dalgasının kirliliği temizleyeceği belirtiliyor.



Çin, özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor. Hızlı kalkınma ve sanayileşme nedeniyle Çin'deki büyükşehirlerin çoğu, aynı zamanda dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor.



Dünyada sera etkisi oluşturan gazların salımında ilk sırada yer alan Çin'de özellikle son iki yıldır, ülkenin farklı bölgelerinde insanlar ciddi hava kirliliği tehdidi altında yaşıyor.



Ülkede hava kirliliği alarm sisteminde mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört aşama uygulanıyor.

Kaynak: AA