Çin'de 50 bin futbol akademisi hedefleniyor

Çin Futbol Federasyonu, 2025 yılına kadar ülkedeki futbol akademilerinin sayısını 50 bine çıkarmayı planlıyor.

Çin Futbol Federasyonu, 2025 yılına kadar ülkedeki futbol akademilerinin sayısını 50 bine çıkarmayı planlıyor.



Federasyonun asbaşkanı Wang Dengfeng yaptığı açıklamada, 2020'ye kadar 20 bin olarak hedeflenen ülkedeki futbol akademilerinin sayısını, 2025 yılında 50 bine ulaştırmayı planladıklarını belirtti.



Her akademide ortalama bin kişiye eğitim verileceğini aktaran Dengfeng, bu sayede 50 milyon futbolcu hedefini yakalayacaklarını ifade etti.



FIFA dünya sıralamasında 86. basamakta yer alan Çin'in hedefi futbolda süper güç olmak ve 2050 yılına kadar Dünya Kupası'nı kaldırmak.