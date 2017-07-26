Cinayet ayakkabı izinden çözüldü

Kahramanmaraş'ta güvenlik güçleri, 2 gün önce arazide cesedi bulunan kişinin katil zanlısına ayakkabı izinden yola çıkarak ulaştı.

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesine bağlı Bulutoğlu Mahallesi'nde 2 gün önce hayvan otlatmaya çıkan Mehmet Kuru'nun (45) cesedi arazide bulundu.



Yapılan incelemede Kuru'nun silahla vurularak öldürüldüğünü belirleyen polis ekipleri, olay yerinde ayakkabı izi buldu.



LİSE ÖĞRENCİSİ İTİRAF ETTİ



Ekiplerin çalışması sırasında lise öğrencisi M.B. (17) polis merkezine giderek cinayeti kendisinin işlediğini belirtti.



M.B'nin ifadesinde çelişkiler tespit eden ekipler soruşturmayı derinleştirdi. Olay yerindeki ayakkabı iziyle M.B'nin amcası Ahmet B'nin (31) ayakkabı izinin eşleştiği belirlendi.



OLAYDA KULLANILAN SİLAH ZANLININ EVİNDE BULUNDU



Ahmet B'nin evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız silah bir poşet içinde bulundu.



Ahmet B. ile yeğeni gözaltına alındı.



Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.