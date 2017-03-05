Çin yüzde 6,5 büyüme hedefliyor

2017 yılı ekonomik büyüme hedefini en az yüzde 6,5 olarak belirleyen Pekin yönetimi, bu yıl 11 milyon kişiye istihdam imkanı sağlamayı planlıyor.

Çin Başbakanı Li Kıçiang, ülke ekonomisinin 2017 yılı büyüme hedefinin yaklaşık yüzde 6,5 olduğunu bildirdi.



Başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda bulunan Büyük Halk Salonu'nda, 12. Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) 5. Dönem yıllık toplantılarının açılış oturumu yapıldı.



Çin'in en üst düzey yasama organı olan ÇHUK'nin yeni dönem açılışına Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Kıçiang, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Politbüro üyelerinin yanı sıra 3 bine yakın delege katıldı.



Başbakan Li, toplantıda hükümetin 2016 yılı çalışma raporunu parlamentoya sundu ve bu yılın kalkınma hedeflerini açıkladı.



ABD ve Avrupa ile olan ticari ilişkilerde zorluklara neden olan talep fazlası çelik üretiminde kısıtlamalara gidileceğini ifade eden Li, 50 milyon ton kapasite azaltılacağı sözünü verdi.



Başbakan Li'nin çalışma raporunda sürdürülebilir kalkınmanın önemine değinilirken, hedeflerinin istihdam oranını artırmak ve halkın yaşam standartlarını yükseltmek olduğunun altı çizildi.



Reel ekonomide amaçladıklarından daha iyi sonuçlar elde etmeyi umduklarını kaydeden Li, 2017 yılı büyüme hedefinin en az yüzde 6,5 olduğunu duyurdu.



11 MİLYON KİŞİYE YENİ İSTİHDAM



Çalışma raporunda, geçen sene kentlerde 10 milyon kişiye iş sağlandığı kaydedilirken, ülke ekonomisinin barındırdığı potansiyel ile bu yıl 11 milyon kişiyi daha istihdam etmenin amaçlandığı ifade edildi.



Ülkede geçen yıl enflasyon artışının yüzde 2 olduğu belirtilirken, 2016'da sanayiden elde edilen kar oranının, yüzde 8,5 yükseldiği aktarıldı.



Küresel ekonomideki yavaşlamaya dikkati çeken Çin Başbakanı Li, buna rağmen Çin'in kalkınmasını istikrarlı şekilde sürdürmek için bünyesinde barındırdığı avantajlardan yararlandığını dile getirdi.



Ülkenin 12'nci 5 yıllık kalkınma planı (2016-2020) çerçevesinde hava kirliliği, kentleşme, ulaştırma, sağlık, eğitim gibi alanlarda atılan adımlar ve hedeflere değinen Li, özellikle tarım alanında kırsal kesim ve çiftçilerin teşvik edilmesi için reel ekonomiye daha fazla mali kaynak aktarılacağını dile getirdi.



Raporda, bu yıl yeni yapılacak demir ve kara yolu projeleri için 2,6 trilyon yuan (yaklaşık 377 milyar dolar) bütçe ayrıldığı aktarılırken, çevre kirliliği ile mücadele kapsamında kömür üretim kapasitesinin 150 milyon ton azaltılacağı belirtildi.



Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de büyüme hızı, geçen yıl yüzde 6,7 ile son 26 yılın en düşük oranını göstermişti. Pekin yönetiminin raporuna göre, ülke ekonomisinin 2016 yılı büyümesi, küresel ekonomik kalkınma hızına, yüzde 30'un üzerinde katkı sağlamıştı.



3 BİNDEN FAZLA GAZETECİ TAKİP EDİYOR



Yerli ve yabancı 3 binden fazla basın mensubunun takip ettiği açılış toplantısında, etnik unsurları temsilen katılan bölge temsilcileri, yöresel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.



Toplantı nedeniyle Tiananmen Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı, Büyük Halk Salonu çevresindeki yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.



Parlamentonun yasama yılı açılışı olarak kabul edilen toplantılar, yaklaşık iki hafta sürecek. Milletvekilleri ve siyasi danışmanlardan oluşan heyetler, ÇKP'nin aldığı reform kararlarını hayat geçirecek politikaları tartışarak karara bağlayacak.