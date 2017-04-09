Çin ve Japonya referandum için sandık başında

Çin ve Japonya'daki Türk seçmenler, Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için ülkedeki temsilciliklerde oy vermeye başladı.

Ülke genelinde kayıtlı 2 binden fazla Türk vatandaşının oy verme işlemi için Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği ile Şanghay, Guangcou ve Hong Kong Başkonsolosluklarında referandum için sandıklar kuruldu.



Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türkler için bugün yerel saatle 09.00’da başlayan oy verme işlemi, 21.00’a kadar sürecek.



Japonya'da referandum için oy kullanma işlemi başladı



Japonya'da Türk seçmenler, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylaması için oy kullanmaya başladı.