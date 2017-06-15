Çin uzay teleskobu fırlattı

Çin gama, x ışınları ve kara delikleri gözlemlemek için ülkenin ilk uzay teleskobunu yörüngeye gönderdi.

Çin gama, x ışınları ve kara delikleri gözlemlemek için ülkenin ilk uzay teleskobunu yörüngeye gönderdi.



Şinhua ajansının haberine göre, uzay teleskobu ülkenin kuzeydoğusundaki Gobi Çölü’nde bulunan Ciuçien Üssü’nden fırlatıldı.



Uzun Yürüyüş (Çangcıng) 4B roketiyle dünyadan 550 kilometre uzaklıktaki yörüngesine fırlatılan 2,5 ton ağırlığındaki teleskop, uzaydaki kara delikler ve değişimleri, gama ışını patlamalarını ve manyetik alanları gözlemleyecek.



Çinli bilim adamları teleskobu, pulsar adı verilen titreşen yıldızlar vasıtasıyla uzay araçlarının yönlerini nasıl bulacağını araştırmak ve gama ışınlarının yerçekimsel dalgalara tepki vermesini gözlemlemek için de kullanacak.