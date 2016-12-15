Çin uzay kapsülü testini tamamladı

Çin'de, uzay araştırmaları için kapsül içinde yaşam faaliyetlerinin sürdürülmesine ilişkin yürütülen çalışmalar sona erdi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin'in güneyindeki Şıncın kentinde bir uzay kapsülüne kapatılan 4 kişi, uzayda hayatta kalma deneyimlerine ilişkin 6 ay süren çalışmalarda 25 türde bitki yetiştirdi, 635 teknolojik ekipmanın testini gerçekleştirdi.



Uzay kapsülünde kapalı kalan 4 kişi için tüm su ve oksijen ihtiyacının yanı sıra bir kısım gıdanın da tedarikinde geri dönüşüm çalışmaları yapıldı. Ayrıca hijyen, uyku, beslenme ve kapsül içi çalışmalar başarıyla test edildi.



Uzmanlar, deneyler kapsamında tamamen kapalı yalıtılmış ortamın, insan üzerindeki psikolojik etkilerini ve bedensel biyolojik ritim değişkenlikleri gözlemledi.



Çin Astronot Merkezi, geçen yıl mayıs ayında ilgili uzay kapsülü deneyi için gönüllü denek aradığı ilan etmiş ve başvuruda bulunan 2 bin 110 gönüllü arasından biri kadın olmak üzere 4 kişi seçmişti.



Uzay istasyonu projesi çerçevesinde ilk istasyonu Tiengong-1'i 2011'de uzaya gönderen Çin, Tiengong-2'yi ise geçen eylül ayında fırlatmıştı.



Son yıllarda uzay çalışmalarına hız veren Pekin yönetimi, 2020 yılına kadar üç kapsülden oluşan bir uzay istasyonunu kurmayı planlıyor.

Kaynak: AA