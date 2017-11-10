Çin malı yolcu uçağı ilk uzun mesafe uçuşunu yaptı

C919, ilk uzun mesafe uçuşunda bin 300 kilometre katetti.

Çin'in dar gövdeli yolcu uçağı C919, ilk uzun mesafe uçuş testini yaptı.



Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre ülkenin yerli yolcu uçağı ilk uzun mesafe uçuşunu başarıyla tamamladı.



Küresel jet yolcu uçağı pazarında Boeing 737 ve Airbus A320 ile rekabet edecek olan C919, ülkenin finans kenti Şanghay Pudong Havalimanı’dan kalkmasının ardından bin 300 kilometre katederek Şaanşi eyaletinin başkanti Şian'daki Yanliang Havaalanı'na sorunsuz indi.



Prototip üretimi Kasım 2015'te yapılan ve 158 yolcu kapasitesi bulunan tek koridorlu C919’un menzili 4 bin 75 kilometreye ulaşıyor. İlk uçuşunu mayısta yapan dar gövdeli yolcu uçağının, yaklaşık 2 trilyon dolarlık jet yolcu uçağı pazarında Boeing 737 ve Airbus A320 ile rekabet etmesi bekleniyor.



