Çin Horoz Yılı'nı kutluyor

Çin'de Horoz Yılı ve Bahar Bayramı büyük coşkuyla kutlanıyor.

Başkent Pekin'deki Ditan Park'ta yüzlerce kent sakini, geleneksel takvime göre yeni yıl olan Horoz Yılı'nı kutlamak üzere bir araya geldi.



Çin ay takvimine göre, Maymun Yılı'nı geride bırakarak, 28 Ocak'ta Horoz Yılı'na giren ülkede halk 7 günlük resmi tatili fırsat bilerek eğlence yerleri ve parkların tadını çıkarıyor.



Yeni yılın huzur, bereket, sağlık ve zenginlik getirmesi için kullanılan Çince deyimler yeni yıl kutlama alanlarını süslerken, 7'den 70'e tüm halk kutlamalara ilgiyle katılıyor.



Bu arada Horoz Yılı'nın "şans ve bolluk" getireceğine inanılıyor.



Kutlama alanlarını gezmek isteyen halk, etkinliklere katılmak için bilet gişelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



Kırmızı-sarı fenerlerle süslenen alanlarda buluşan Pekinliler, etkinlik kapsamında düzenlenen gösterileri izledi.



Çin'in 56 etnik grubunun kendine özgü dansları ve oyunları, Horoz Yılı'nı kutlamaya gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekti.



Heykellerden, resimlere, şekerlerden elbiselere Horoz resim ve motifleri parkın her yerini süsledi.



Kutlama alanlarında birçok süsün üzerinde horoz motifi ve bu yılın güzelliklerini anlatan yazılar yer aldı.



Her yaştan Çinliler, burada alışveriş yaparken, birbirinden renkli horoz figürlerinin önünde aile fotoğrafları çektirdi.



Kutlamalar nedeniyle festival alanını andıran parkta ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı.



Çinlilerin kullandığı 12 Hayvanlı Takvime göre bu sene "Horoz Yılı" olarak kutlanıyor ve her yıl takvimde yer alan faklı bir hayvanın ismi o yıla veriliyor. Çin takvimi, ayın hareketlerine göre belirlendiğinden yılbaşı her yıl farklılık gösteriyor.



Yeni Yıl, Malezya, Endonezya, Tayland ve Japonya gibi Asya ülkelerinde de kutlanıyor.