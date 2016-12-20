Çin, ABD'ye ait insansız denizaltıyı iade etti

ABD Savunma Bakanlığı, Çin donanmasının 4 gün önce el koyduğu ABD'ye ait insansız denizaltının iade edildiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook, Çin donanmasının 4 gün önce el koyduğu ABD'ye ait insansız denizaltının iade edildiğini açıkladı.



Cook, yaptığı yazılı açıklamayla, Güney Çin Denizi'nde el konulan insansız denizaltının geri verildiği bilgisini paylaştı.



Aracın alıkonulduğu yere çok yakın bir bölgede Amerikan donanma yetkililerine iade edildiğini belirten Cook, "Bu olay, uluslararası hukuka ve donanmalar arasındaki profesyonel standartlara uygun bir işlem değildi." ifadesini kullandı.



Olayın hemen ardından söz konusu aracın iade edilmesini talep eden Pentagon, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.



Pentagon Sözcüsü Yüzbaşı Jeff Davis, 4 gün önce, Güney Çin Denizi'nde "bilimsel veri" toplayan ABD'ye ait insansız bir denizaltıya Çin donanması tarafından el konulduğunu bildirmişti.



Sözcü Yüzbaşı Davis, olayın Güney Çin Denizi'nde araştırma için bulunan Amerikan donanma askerlerinin gözü önünde meydana geldiğini anlatmıştı.



Sözcü, Çin donanmasının, Filipinlere yakın Subic Körfezi'nin 50 mil (92 km) açıklarında ABD donanmasına ait sivil bir gemi tarafından onarılan iki insansız denizaltıdan birine el koyup olay yerinden uzaklaştığı bilgisini paylaşmıştı.



ABD'nin resmi olarak şikayetçi olduğunu söyleyen Davis, insansız denizaltının iadesini talep ettiklerini bildirmişti.



Tartışmalı Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üzerine hava üssü ve sivil tesisler inşa ederek ihtilaflı sularda konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin yönetimi, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor. Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi’ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına ABD ve bölge ülkeleri karşı çıkıyor.

Kaynak: AA