Cimbom Sinan Gümüş ile kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray, geriye düştüğü maçta Atiker Konyaspor'u Gomis ve Sinan Gümüş'ün golleriyle 2-1 mağlup ederek derbi öncesi kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray, zirvedeki rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Sergen Yalçın'ı göreve getiren ve düşme hattında bulunan Atiker Konyaspor'u konuk etti.

2. dakikada geriye düşen Sarı-Kırmızılılar, ikinci yarıda Gomis ve Sinan Gümüş'ün golleriyle skoru 2-1'e getirdi ve zor da olsa 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sinan Gümüş 1 gol 1 asist ile gecenin yıldızı oldu.

Bafetimbi Gomis'in ayağından bir de penaltı kaçıran Galatasaray, gelecek hafta oynanacak derbi öncesi 53 puana yükseldi.

Konyaspor ise 21 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Konyaspor öne geçti. Volkan Şen'in sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında yerden seken topu Moke altıpas çizgisinin gerisinden kafa vuruşuyla filelere yolladı: 0-1

7. dakikada Skubic'in ara pasında Volkan Şen kaleci ile karşı karşıya kalırken, kalesini zamanında terk eden Muslera topu uzaklaştırdı.

19. dakikada gelişen Galatasaray atağında Selçuk İnan'ın çektiği şutta, hakem Halil Umut Meler ceza sahasında Selim Ay'ın topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi. 20. dakikada Gomis'in kullandığı penaltı atışında, kaleci Serkan Kırıntılı topu yandan kornere göndererek gole izin vermedi.

31. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahasında Maicon'un kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu üstten kornere çeldi.

42. dakikada Mariano'nun pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Feghouli'nin sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta, kaleci Serkan Kırıntılı'nın ayağıyla müdahale ettiği top kornere gitti.

44. dakikada Atiker Konyaspor önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Hızlı gelişen atakta Moke'nin pasıyla ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Volkan Şen'in vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

45+3. dakikada Mariano'nun sağdan yaptığı ortada ceza sahasında Macion'un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Gomis'in ceza sahasında uygun durumda yaptığı vuruşta ise meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

55. dakikada Nagatomo'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta, kaleci Serkan Kırıntılı topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

62. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Gomis'in gelişene yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

63. dakikada Gomis'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta, top kaleci Serkan Kırıntılı'dan döndü.

69. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Feghouli'nin pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sinan Gümüş çizgiye inmeden ortasını yaptı. Ön direkte Gomis kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

73. dakikada Gomis'in kafayla önüne indirdiği hava topunda ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Belhanda'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe de çarparak dışarı çıktı.

83. dakikada Selçuk İnan'ın ceza yayı içinde çektiği şutta, meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.

86. dakikada Galatasaray öne geçti. Nagatomo'nun soldan ortasında, ceza sahasında Sinan Gümüş, sol ayağıyla yaptığı şık vole vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1

Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.