Tecrübeli Teknik Adam aklındaki derbi 11'ini sürekli güncelliyor

Aklındaki derbi 11’ini sürekli güncelleyen ve taktik idmanlarda her varyasyonu deneyen Fatih hocanın, son olarak Fernando - Selçuk orta sahasında karar kıldığı öğrenildi.

Cim Bom’da bir kadro sürprizi daha... Fatih hoca, başta üçlü orta saha olmak üzere birçok kurguyu hafta boyunca taktik idmanlarda denedi. Aklındaki derbi 11’ini sürekli güncelleyen tecrübeli teknik adamın, son olarak Selçuk - Fernando ikilisi üzerinde karar kıldığı öğrenildi.



Forvette Gomis, arkasında da yine Feghouli, Belhanda ve Rodrigues üçlüsünün görev yapması bekleniyor. Savunmada ise mecburi tek değişiklik var. Cezalı Mariano’nun yerine Linnes oynayacak. Sol bekte Nagatomo, stoperde Maicon ve Serdar Aziz şans bulacak. Kale ise Muslera’ye emanet.