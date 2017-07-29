Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yolcu ile tır giriş ve çıkışlarına yeniden açılan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Suriye-Türkiye sınırında 20 Temmuz'da başlayan asfaltlama ve inşaat çalışmaları çalışmalar nedeniyle geçici olarak kapatılan ve 26 Temmuz'da açılan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda geçişler devam ediyor.



Yolcu ile tır giriş ve çıkışlarının yapıldığı sınır kapısında, Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkesine giden Suriyelilerin gelişleri de sürüyor.



Öte yandan, Suriye'den dönen ve Reyhanlı'daki aileleriyle buluşan Suriyelilerin duygu dolu anlar yaşadıkları görüldü.