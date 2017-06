Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 'kuş uçurtulmuyor'

Savaşın sürdüğü Suriye'ye insani yardımların ulaştırılmasında ve yaralananların Türkiye'ye alınışında geçiş olarak kullanılan Cilvegözü Sınır Kapısı, üst düzey güvenlik önlemleriyle korunuyor.

Vatandaşların giriş çıkışına kapalı olan ancak yaralıların getirilmesi, Suriye'ye geri dönüşler ve farklı sebeplerle Türkiye'ye alımlar için kullanılan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan günlük ortalama 200 kişi giriş çıkış yapıyor.



Suriye için can damarı konumundaki kapıda nisan ayından itibaren uygulanmaya başlanan parmak izi alımı ve giren her kişinin farklı açılardan fotoğrafının çekilmesiyle ülkeye girenlerin kaydı oluşturuluyor.



Kapıda uzun zamandan bu yana var olan yüz tanıma özellikli güvenlik kameralarından kurşun geçirmez beton bloklara, x-ray cihazlarından bomba arama köpeklerine kadar sayısız güvenlik önleminin yanı sıra yeni uygulamalarla sınırda önlemler en üst seviyede tutuluyor.



SINIR KAPISI ÖNCESİNDE TEDBİRLER BAŞLIYOR



Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Suriyeliler, sınırdaki ara bölgede bulunan ve 50 dönüm arazi üzerinde yer alan tır aktarım alanının üç kilometre öncesinden aramaya tabi tutularak geçişinde sıkıntı bulunmayanlar araçlarla buraya getiriliyor.



Tır aktarım alınında evrakları kontrol edilen Suriyelilerin üst araması, kapı dedektörlerinden geçirilerek yapılıyor. Yanlarında getirdikleri eşyalar da bagaj x-ray'indeki kontrolden sonra herhangi bir durum tespit edilmemesi halinde araçlara alınıyor.



Yaklaşık 2 bin 400 metrelik tır aktarım alanıyla Cilvegözü arasındaki bağlantı yolunu Türk plakalı araçlarla geçen Suriyelileri Cilvegözü Sınır Kapısı'nda polisin güvenlik önlemleri karşılıyor.



Ülkeye giriş için gerekli evrak prosedürlerinin ardından hemen her Suriyelinin parmak izi alınarak, farklı açılardan fotoğrafı çekiliyor ve sisteme kaydı gerçekleştiriliyor.



TIR AKTARIM ALANINDA ÜST SEVİYEDE KORUMA



Günlük ortalama 300 civarında insani yardım malzemesi taşıyan tır, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak, ara bölgede bulunan tır aktarım alanına gidiyor. Burada Suriye tarafından gelen tırlara, iç bölgelerde zor durumda olan Suriyelilere ulaştırılmak üzere getirilen insani yardım malzemeleri aktarılıyor.



Suriye'den gelen araçlar ise tır aktarım alanına gelmeden önce garaj adı altındaki bir noktaya alınıyor. Burada ilk araması yapılan Suriye plakalı tırlar, daha sonra dedektör köpeklerle bir aramadan daha geçirilip x-ray cihazından geçiriliyor.



Yoğun şekilde hizmet veren tır aktarım alanında yapımı devam eden ve yüksek güvenlik önlemi bulunan hizmet binasının da kısa süre sonra hizmete girmesi planlanıyor.



Bekleme ve hasta kabul salonlarından gümrük işlemlerinin yapıldığı birimlere kadar hemen her türlü ayrıntının yer aldığı bina, kurşun geçirmez duvar ve camlarla inşa ediliyor.