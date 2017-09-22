Cilvegözü Sınır Kapısı'nda askeri araç yoğunluğu

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı askeri araçların, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişi devam etti.

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı askeri araçların, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişi devam etti.



Çeşitli birliklerden zırhlı askeri araç ve askeri malzemelerin yer aldığı konvoy, Reyhanlı'ya geldi.



Suriye sınırındaki askeri birliklere gönderildiği öğrenilen zırhlı askeri araç ve malzemeler, güvenlik önlemleri eşliğinde Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.