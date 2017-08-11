Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda 7 İHA ele geçirildi

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerince, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yıl başından bu yana toplam 7 i̇nsansız hava aracı (İHA) ve 91 yardımcı elektronik aksam ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kaçakçılıkla her alanda mücadele hız kesmeden devam ediyor.



Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, Suriye'ye çıkış yapmak üzere Cilvegözü Gümrük Sahası'na gelen tarım ilacı yüklü tırın gümrük işlerinin tamamlandığı sırada şoförün hal ve tavırlarından şüphelendi.



Tırda yapılan arama sonucunda sürücü kabininde beyan dışı 4 İHA ile batarya ve kumanda gibi 68 yardımcı elektronik aksam el konuldu. Yapılan incelemede İHA'lara ilişkin herhangi bir beyan ya da fatura olmadığı ve ülke içinde de İHA kayıt sisteminde kayıtlarının bulunmadığı tespit edildi. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.



Böylece, yıl başından bu yana Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda 3 farklı olayda toplam 7 İHA ve 91 yardımcı elektronik aksama ele geçirilmiş oldu.