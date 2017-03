Çığ tehlikesine silahlı önlem

Bitlis'in Hizan ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle kapanan yollarda çalışma yaparken çığ tehlikesine karşı av tüfeğiyle dağ eteklerine ateş ederek önlem alıyor.

Hizan Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede kapanan yolları açmak için büyük çaba sarf ediyor.



Bu kapsamda zaman zaman çığ tehlikesiyle karşılaşan ekipler, kar nedeniyle kapanan yollarda çalışma yaparken bölgede kimsenin olmadığından emin olduktan ve gerekli güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra ruhsatlı av tüfeğiyle havaya ve dağ eteklerine ateş ediyor. Bölgede çığ tehlikesi olup olmadığını tespit eden ekipler, daha sonra çalışmaya devam ediyor.



"BU YÖNTEM İLE CAN KAYBI EN AZA İNDİRİLİYOR"



Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı köylerin çok yüksek rakımlarda bulunduğunu söyledi. Bazı bölgelerde kar kalınlığının metrelerce olduğunu anlatan Hamitoğlu, şöyle konuştu:



"Ekipler yol açma çalışmalarında çoğu zaman çığ tehlikesi ile karşılaşıyor. Ekiplerimiz can kaybını önlemek için iş makinelerini yola sokmadan önce ruhsatlı av tüfekleri ile karlı bölgelere ateş ediyor. Çığ, eğer varsa silahın sesi ve basıncı ile düşüyor. Bu yöntem çeşitli seslerle de yapabiliyorlar fakat en etkilisi av tüfekleri. Bu yöntemle can kaybını en aza indirebiliyorlar. Ateş edecekleri zaman çevrede önlem aldıkları için herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmıyorlar."