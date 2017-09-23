Çiğ süt fiyatlarındaki artış raflara yansıyacak

Ulusal Süt Konseyi Başkanı Çallı, çiğ süt üreticilerinin maliyetlerinin arttığını belirterek, "Üreticimizi mağdur etmemek için çiğ süt referans fiyatını artırma kararını aldık. Artış raflara da yüzde 7 civarında yansıyabilir." dedi.

Ulusal Süt Konseyi (USK) Başkanı Harun Çallı, haziran ayı sonunda 1 Ağustos 2017-28 Şubat 2018 dönemi için çiğ sütün referans litre fiyatını 1,3 lira olarak açıklamıştı.



Dün toplanan Konsey, fiyatlarda revizyona giderek iki aydır 1,3 lira olarak uygulanan çiğ sütün referans fiyatını 1 Ekim 2017-28 Şubat 2018 dönemi için 1,4 liraya yükseltti.



AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Çallı, Konsey olarak maliyet takibini sürekli yaptıklarının altını çizerek, referans fiyat kararının arz ve talep dengesine göre alındığına işaret etti.



Çallı, üretici maliyetlerinin artmasının ara dönemde fiyat revizyonunu getirdiğine dikkati çekerek, bu maliyetlerin değiştiğini görünce üreticiyi mağdur etmemek için söz konusu kararı aldıklarını söyledi.



Bu sene kur hareketleri nedeniyle ithal edilen yem fiyatlarının yükselmesi, Türkiye'de üretilen yem ham maddelerinin de üretim miktarlarının düşük kalmasının üreticilerin maliyetlerini artıran faktörler olduğunu belirten Çallı, "Türkiye'nin süt sektörünün gelişmesi için üreticimizin faaliyetlerinin kazançlı ve kar oranlarının da sürdürülebilir olması gerekiyor." dedi.



RAFLARA YÜZDE 7 CİVARINDA YANSIYABİLİR



Sanayiye günde ortalama 25 bin ton civarında çiğ süt aktarıldığına dikkati çeken Çallı, söz konusu referans fiyatlarındaki artışın raflara da yüzde 7 civarında yansıyabileceğini söyledi.



Çallı, çiğ sütün minimum yağ değerinin yüzde 3,6, minimum protein değerinin de 3,2 olması kararında bir değişiklik yapmadıklarına işaret ederek, sütün kalitesinin önemli olduğunu ve bunu artırmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.