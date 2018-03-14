Çiftlik Bank'tan sonra o işe de el atmış

Çiftlik Bank'ın kayıplara karışan CEO Mehmet Aydın'ın üyelere gönderdiği videoyla, şirketin 2 ay önce insanları dolandıracağı farklı yöntem bulmuş...

Kısa sürede on binlerce kişiden yüz milyonlarca lira toplayan Çiftlik Bank'ın sahipleri sırra kadem bastı. Şirketin sahiplerinden Mehmet Aydın'ın bir süre önce üyelere sosyal medya üzerinden gönderdiği videoda kripto para üretim çiftliği de kurdukları görülüyor.

O videoda kripto para çiftliğini tanıtan Aydın, üyelere “Bitcoin batsa bile Çiftlik bank yine hayatına devam eder" diyerek sesleniyor.

Kripto para üretikleri tesisi tanıtan Mehmet Aydın, “Aynı anda bin tane cihaz çalıştığı için çok sıcak hava oluyor. Bu sıcak havayı makinelerin daha iyi performans verebilmesi için dışarı atmamız gerekiyor" diyerek kurdukları sistemi anlatıyor.

Aydın tesisin nerede olduğunu ise açıklamıyor.

Gündem 14 Mart 2018 13:21 İstanbul'da yakalandı: Çiftlik Bank’ta ilk gözaltıÇiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyelerinden Cemal Çolak, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul’da ikametine yapılan operasyonda gözaltına alınarak Sakarya’ya getirildi.

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Soysal ve boşadığı ortaya çıkan eşi Sıla Soysal günün konusu oldu. Mehmet Soysal paraları da alıp firar ederken ayrıldığı karısı Sıla Aydın Soysal ortaya çıktı ve ifşalara başladı. Facebook hesabından Çiftlik Bank alacaklılarının mesajlarını yanıtsız bırakan Sıla Soysal, bir ajansa kayıtlı oyuncu olarak görülüyor. SPK raporlarına Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal'ın hesabına milyon dolarlar gönderdiği yansımıştı. İşte Mehmet Aydın'ın boşayıp kaçtığı eşi Sıla Soysal ve onun ifşaları;

MEHMET AYDIN KİMDİR NEREYE KAÇTI?

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 27 yaşında adını Türkiye'nin en genç dolandırıcısı olarak yazdırdı. Kardeşi Fatih Aydın ile birlikte Çiflik Bank'ı kuran Mehmet Aydın, paraları toplayıp firar etti. Mehmet Aydın'ın Dubai'ye oradan da Uruguay'a kaçtı. Mehmet Aydın'ın tipine bakanlar onun nasıl bu kadar büyük bir vurgun yaptığına şaşıyor. Onlar da biri de ünlü sunucu Erhan Çelik. Bugün twitterdan 'Bu tipe para kaptıran herkesin tek tek tespit edilip seçme ve seçilme hakkı ellerinden alınsa yeridir' mesajını attı. Mehmet Aydın'a kananlardan biri de eşiydi.

MEHMET AYDIN'IN EŞİ SILA SOYSAL KİMDİR

Mehmet Aydın yurt dışına kaçmadan önce eşi Sıla Soysal'ı boşadı. Mehmet Aydın'ın firar ettiğini ortaya çıkması ile birlikte konuşmaya başlayan eski karısı Sıla Soysal ocak 208'de ayrıldıklarını açıkladı. 20 yaşında olan Sıla Soysal facebook hesabında kendisini bir ajansa kayıtlı oyuncu olarak gösteriyor.

HESABINA MİLYON DOLAR YATMIŞTI

Mehmet Soysal Çiftlik Bank'tan topladığı paraların ilk postasını eşi Sıla Soysal'ın hesabına yatırmıştı. Şahsi hesap hareketlerini inceleyen SPK, Çiflik Bank parasının 1.7 milyon lirasının Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın hesabına aktarıldığını, 6 milyon TL'nin de şirketle ilişkisi tespit edilemeyen bir şahsa verildiğini ortaya çıkarmıştı.

SILA AYDIN'IN BABASI PARAYA KONDU İDDİASI

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın kayınpederinin eşinin hesabına yolladığı parala el koyduğunu iddia etmişti. Sıla Soysal ise böyle bir şey olmadığını iddia ederken 'Benim babam onu dolandırmış olsa babamın dehşet parası olurdu. Bunu bakanlar ya da devlet tarafındakiler kolaylıkla açıklığa kavuşturabilir. Ben de şikayetçi olacağım. Bu kadar insanın hakkını ödeyemem' dedi.

HESABINA MESAJ ATIYORLAR

Sıla Soysal facebook hesabında Mehmet Aydın'ın dolandırdığı kişilerin mesajlarıyla uğraşıyor. Soysal, 'Bana hakaret edenler çıkıyor, kötü konuşanlar çıkıyor. Herkes ulaşabildiği için bana yazıyor' diyerek dert yanıyor. İşte Sıla Aydın'ın anlattıkları;

OCAK 2018'DE BOŞANMA DAVASI

Benim evliliğim bitme noktasındaydı. Ocak 2018 itibarıyle boşanma davasının gerçekleştiğini söyleyebilirim. Şu an agabeyi (Fatih Aydın) ile birlikte Uruguay'a oradan da Dubai'ye kaçtıklarını biliyorum. Mehmet Aydın ile birlikte olsaydım onunla kaçardım.

Kaynak: DHA