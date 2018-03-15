15 Mart 2018 13:33 | Son Güncelleme: 15 Mart 2018 13:53
Çiftlik Bank sahibinin ilk dolandırıcılığı değil...
Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın insanları daha önceden de dolandırıdığı ortaya çıktı...
Çiftlik Bank ile binlerce insanı dolandıran Mehmet Aydın'ın daha önce "Eren Çakar" diye bir isim kullandığı da anlaşıldı.
Bir zamanlar Egoman lakabı ile arabesk bile rap yapmış.
Mehmet Aydın'ın Twitter'da açmış olduğu hesap adı Eren Çakar olarak karşımıza çıkıyor.
Çıplak gösteren gözlük satmış.
Mehmet Aydın, 'en2qma' takma adıyla bir internet sitesi üzerinden kullanıcıları, çıplak gösteren gözlük satarak kandırmaya çalışmış.
Mehmet Aydın, dolandırıcı olduğu ortaya çıkmadan önce Uruguay pasaportu aldı.
İddialara göre Montevideo'ya kaçtığı söyleniyor. Uruguay'ı seçmesini gösteren sebepler ise ülkemiz ile diplomatik ilişkilerinin olmaması, suçlu iade anlaşmasının olmaması olarak gösteriliyor.
Eşi olaylarla alakası olmadığını söyledi.
Mehmet Aydın'ın 20 yaşındaki eşi olan Sıla Soysal, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Mehmet bana hep iyi tarafını gösterdi. Benim fikrime göre bu planlanmış bir şeydi. Bu kadar para toplandıktan sonra insan bu kadar kolay kaçamaz. Ben Mehmet Aydın'ı dolandırmış olsaydım servetime servet katmış olmalıydım. Ben Çiftlik Bank ile aklımdaki soru işaretleri dolayısıyla boşandım. O paralar ona helal olmayacak. İnsanları kandırdı. Çiftlik Bank açılışlarına koşarken bir açıklama yapabilirdi. 3 aydır ortada yok. Herkes beni arıyor. Ben 20 yaşındayım hakaretlere uğruyorum."
Kendisini bilgisayar uzmanı, girişimci’ olarak tanıtan Aydın’ın aslında overlokçu olduğu öğrenildi.
2010 yılında imam hatip lisesinden mezun olduğu öğrenilen Mehmet Aydın’ın, İş-Kur’daki kaydında meslek bilgilerinin “Overlokçu, dikiş makinesi operatörü” şeklinde tanımlandığı gözlendi.
Mehmet Aydın’ın iş dünyasına atılmadan önce 2013 yılında bir barda garson olarak çalıştığı ardından iş dünyasına atıldığı öğrenildi.
Kaynak: ajanslar
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