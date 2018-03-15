Çiftlik Bank sahibinin ilk dolandırıcılığı değil...

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın insanları daha önceden de dolandırıdığı ortaya çıktı...

Çiftlik Bank ile binlerce insanı dolandıran Mehmet Aydın'ın daha önce "Eren Çakar" diye bir isim kullandığı da anlaşıldı.

Bir zamanlar Egoman lakabı ile arabesk bile rap yapmış.

Mehmet Aydın'ın Twitter'da açmış olduğu hesap adı Eren Çakar olarak karşımıza çıkıyor.

Çıplak gösteren gözlük satmış.

Mehmet Aydın, 'en2qma' takma adıyla bir internet sitesi üzerinden kullanıcıları, çıplak gösteren gözlük satarak kandırmaya çalışmış.

Kaynak: ajanslar