Çiftlik Bank mağdurlarına bir şok daha!
Çiftlik Bank mağdurları ikinci kez dolandırıcı şoku yaşadı. Bin TL karşılığında paranızı alırız dediler, iddialara göre sadece İstanbul'da 1650 kişiden parayı elden teslim aldılar...
Çiftlik Bank mağduları ikinci kez dolandırıldı. Paralarını kaptıran binlerce kişinin mağduriyetini kullandılar. İddilara göre, İstanbul'da tam 1650 kişiden paranızı geri alacağız vaadiyle tekrar para istediler.
Üstelik kişi başı ortalama 500-1000 TL parayı elden teslim aldılar.
Kaynak: çiftlikbanka