Çiftlik Bank için devreye giriyor

Kurduğu Çiftlik Bank sistemi üzerinden binlerce kişiden para topladıktan sonra Uruguay'a kaçtığı iddia edildi.

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'la ilgili çeşitli savcılıklara suç duyurusunda bulunulmaya başlarken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı raporlar ise Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gitti. MASAK da yapılacak soruşturmalar çerçevesinde kara para araştırması yapacak.

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında iki kişi tutuklandı. Savcılık soruşturmayı derinleştirirken bakanlığın rapor gönderdiği MASAK da inceleme başlatacak. Bu çerçevede Çiftlik Bank'ın arkasındaki isimler ile kaçırılan paranın da izi sürülecek.

TUTUKLAMALAR VAR

İnternet üzerinden 511 milyon lira toplayan Çiftlik Bank ile ilgili soruşturma derinleşiyor. Önceki gün gözaltına alınan şirketin yönetim kurulu üyesi Cafer Çolak ile şirket sahibinin eşi Sıla Aydın 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Gündem 15 Mart 2018 13:33 Çiftlik Bank sahibinin ilk dolandırıcılığı değil...Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın insanları daha önceden de dolandırıdığı ortaya çıktı...

MASAK DEVREYE GİRECEK

Savcılık soruşturmayı derinleştirirken, parasını kaptıranlar da Uruguay'a kaçtığı iddia edilen Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'la ilgili çeşitli savcılıklara suç duyurusunda bulunmaya başladı.

Star'ın haberine göre; Alınan bilgiye göre 500 milyon liralık vurgunla kaçan Aydın'la ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı raporlar Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) da gitti. MASAK da yapılacak soruşturmalar çerçevesinde kara para araştırması yapacak. Bu çerçevede Çiftlik Bank'ın arkasındaki isimler ile kaçırılan paranın da izi sürülecek.

TBMM'de soruları yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, şu an konunun adli merciler tarafında soruşturulduğunu söyledi. Ağbal "Mağduriyetlere dönük olarak her türlü tedbiri hükümet olarak alırız.

Çalışmalar da yapılıyor. Yakalamalar, gözaltılar var. İlgili bakanlıklar da çalışmalar yapıyor" diye konuştu. Naci Ağbal "Yapılacak soruşturmalar çerçevesinde kara para aklamaya konu faaliyetlerin belirlenmesi halinde MASAK da konuyla ilgili çalışmaları ayrıca yapacak" dedi.

Gündem 15 Mart 2018 19:36 Dolandırıcıların Atası Osman Ziya Sülün Kimdir Çiftlik Bank dolandırıcılığı haberleri günden güne artarken akıllara eski dolandırıcılarda gelmeye başladı.

11 ŞİRKET DAHA VAR

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ocak ayında yaptığı açıklamada savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıklamış, Çiftlik Bank benzeri 11 kuruluş olduğunu söylemişti.

Gündem 16 Mart 2018 12:14 Ben bile böylesini görmedim! ÇıldıracağımTitan saadet zinciri ile 16 bin kişiyi dolandırdığı için 10 yıl cezaevinde yatan Kenan Şeranoğlu, Çiftlikbank'la ilgili, '' Ben bile böylesini. Vallahi çıldıracağım ya'' dedi.

Bu kuruluşlar şunlar: Çılgın Tavuklar, Maden.İm, Çiftlikmania, Ukash İnternet Hizmetleri, Skp Teknoloji Sanal Market, Cashçiftlik, Elit Çiftlik, Birlik Beraberlik Tarım, Çiftlikshop, Bizim Tavuklar, Ekolium Bilişim.

Gündem 15 Mart 2018 15:50 Sıla Aydın'dan dikkat çeken ifadeler...Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanmıştı. İşte Sıla Aydın'dan dikkat çeken ifadeler...

İNEKLERİ BAKANLIĞA EMANET

Bursa'nın İnegöl ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında el konulan Çiftlik Bank'ın İnegöl tesislerindeki bine yakın büyükbaş hayvanın bakımları İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kontrolü ve koordinesinde sürüyor.

Hukuki süreç tamamlanmadan, yargı kararı olmadan tesislerdeki herhangi bir hayvanın dışarı çıkarılmasına izin verilmeyecek.

Bu arada Çiftlik Bank sistemiyle 511 milyon lira toplayarak Uruguay'a kaçtığı iddia edilen Mehmet Aydın'ın 4 yıl önce Bursa'da bulaşıkçılık yaptığı ortaya çıktı.

Kaynak: yenişafak