Çiftlik Bank reklamını bakın Beyaz Show'da nasıl yayınlamışlar

Dolandırıcılıkla gündeme gelen Çiftlik Bank meğer Kanal D'de cuma akşamları ekrana gelen Beyaz Show'da reklam yapmış.

Doğan Medya'ya ait Kanal D'de cuma akşamları ekrana gelen Beyaz Show'daki bir reklam dikkat çekiyor. 20.10.2017 tarihinde yayınlanan reklam, sizin markanız sloganıyla ortaya çıkan ve dev tesislerinde, avrupa standartlarına uygun şekilde üretim yapan Çiftlik Bank'ın özenli tüketiciye ürünlerini ulaştırdığını söylüyor.

Dolandırıcılık yapan bu sahte kurumun reklamının Kanal D'de yayınlanması dikkatlerden kaçmadı.

İşte o reklam:

Haber: Yurdagül Sena Yıldız