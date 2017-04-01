Çiftçiye iyi haber

Çiftçi ödemelerinde aracı finansal kurum zorunluluğu kaldırıldı.

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerin, toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, üretici, üretici örgütleri ve komisyonculara bazı ürünlerin satışıyla ilgili yaptıkları ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla gerçekleştirilmesi zorunlu olmayacak.



Maliye Bakanlığının "Vergi̇ Usul Kanunu Genel Tebli̇ği̇ Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, üretici, üretici örgütleri ve komisyonculara yapılan sebze ve meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ve su ürünleri, bal ve yumurta gibi diğer gıda maddeleri, kesme çiçek ve süs bitkileri satışlarıyla söz konusu yerler dışında yapılmakla birlikte ilgili kanun kapsamında bildirime tabi tutulmuş satışlara ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmayacak.