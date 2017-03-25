Çiftçilerden çimentolu protesto

Hükümetin çimento fabrikası projelerini protesto etmek için ayaklarını çimentolayan çiftçilerin eylemi sürüyor.

Endonezya’da hükümetin çimento fabrikaları açma planını protesto etmek için bir hafta önce ayaklarını çimentolayan çiftçilerin eylemi devam ediyor.



Protesto eylemi için başkent Cakarta'ya gelen çiftçiler, hükümetin kendilerine olumlu cevap verene kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.



Eylemlerini Cakarta'daki Monas Meydanı ve Başkanlık Sarayı önünde sürdüren göstericiler, temel ihtiyaçlarını ayaklarını çimento kalıptan çıkarmadan gideriyor ve geceleri de yerlerinden ayrılmıyor.



Göstericilerden Pak Ari, “Doğamıza zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz. Çimento fabrikalarını açmak için doğaya zarar veriyorlar. Buna engel olmak ve gençleri doğayı korumaya davet etmek için böyle bir eylem düzenledik. Hükümetten olumlu bir cevap alana kadar protestomuz devam edecek.” diye konuştu.



Devlet Başkanı Joko Widodo, iki gün önce Orta Cava’nın merkezi Rembang bölgesinde, Kendeng Dağı civarındaki köylerden gelen çiftçilerle görüşmeyi kabul etmişti. Görüşmeden olumlu sonuç çıkmaması üzerine çiftçiler, eylemlerine devam etme kararı almıştı.



Çiftçilik yaparak geçinen köylüler, sayıları giderek artan fabrikalar nedeniyle su kaynaklarının azaldığını, bunun da geçim kaynaklarını etkilediğini savunuyor.



Endonezya Çevre Forumu verilerine göre, şimdiye kadar yapılan çimento fabrikaları nedeniyle bölgede 51 milyon litre su kaybı yaşandı.