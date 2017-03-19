Organik tarım desteğinde son gün 24 Mart

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 9 Ocak 2017 tarihinde başlayan organik tarım desteği başvurularının 24 Mart 2017'de tamamlanacağını bildirdi.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, 2016 yılı tarımsal destekleri kapsamında verilecek organik tarım desteğinin dekarda, birinci kategori ürünlerde 100 lira, ikinci kategori ürünlerde 70 lira, üçüncü kategori ürünlerde 30 lira, dördüncü kategori ürünlerde 10 lira olarak ödeneceğini ifade etti.



Organik tarım desteği ödemesinin, ilgili yönetmeliğe göre organik tarım yapan, Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS) ve Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) 2016 üretim yılında kayıtlı, 2016 yılı hasadını gerçekleştirmiş, ürettiği ürüne ürün sertifikası düzenlenmiş, destekleme tebliğinde belirtilen usul ve esaslara göre başvurusunu yapan çiftçilere ödeneceğine dikkati çeken Bayraktar, üreticilerin başvurularını bağlı oldukları Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüklerine 24 Mart 2017 mesai bitimine kadar yapmaları gerektiğini kaydetti.



Kategorilerine göre organik tarım desteği ödenecek belli başlı ürünler şöyle:



1. Kategori Ürünler: Acur, Ahududu, Alıç, Altınçilek, Altıntop, Armut, Avokado, Ayva, Badem, Bakla, Balkabağı, Bamya, Barbunya Fasulye, Barbunya Fasulye (kuru), Bergamot, Biber, Böğürtlen, Brokoli, Ceviz, Çay, Çilek, Dereotu, Domates, Dut, Elma, Enginar, Erik, Fasulye (kuru), Fasulye, Fındık, Gilaburu, Hıyar, Ispanak, İğde, İncir, Kabak, Kuşüzümü, Karnabahar, Karpuz, Kavun, Kayısı, Kereviz, Kestane, Kızılcık, Kiraz, Kivi, Kuşkonmaz, Kuzukulağı, Lahana, Limon, Mandalina, Mantar, Marul, Maydanoz, Meyve Fidanı, Sebze Fideleri, Muşmula, Muz, Nane, Nar, Nektarin, Örtü Altı Fidecilik, Palamut, Patlıcan, Pazı, Pepino, Pırasa, Portakal, Roka, Sarımsak, Semizotu, Soğan, Şalgam, Şeftali, Tere, Trabzon Hurması, Turp, Turunç, Üvez, Üzüm, Üzüm Kurutmalık, Üzüm Sofralık, Vişne, Yenidünya, Yerelması, Zerdali.



2. Kategori Ürünler: Adaçayı, Anason, Antep Fıstığı, Biberiye, Civanperçemi, Çemen, Çörekotu, Defne, Ebegümeci, Fesleğen (reyhan), Hünnap, Kekik, Isırganotu, Kantaron, Kimyon, Kişniş, Kuşburnu, Melissa, Mercanköşk, Rezene, Safran, Şerbetçiotu, Tarçın, Zahter, Zencefil, Zeytin.



3. Kategori Ürünler: Ayçiçeği, Bakla (kuru), Bezelye, Börülce, Çeltik, Gül, Kenevir Lif, Keten Lif, Mercimek, Mürdümük, Nohut, Pamuk, Sarımsak (kuru), Soğan (kuru), Soya, Susam, Tütün, Yerfıstığı.



4. Kategori Ürünler: Diğer ürünler