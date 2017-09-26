Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne uluslararası onay

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde hizmet veren 2 slalom kayak pisti uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapabilecek.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde hizmet veren 2 slalom kayak pisti uluslararası yarışmaların yapılabilmesi için onaylandı.



Kayak merkezinin Karanlık Dere bölgesindeki uzunlukları yaklaşık 2 bin 500 metreyi bulan 6 ve 7 nolu pistlerde, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından görevlendirilen İtalyan delege Ernesto Rigon ve beraberindeki heyet tarafından inceleme yapıldı.



Sarıkamış Dağ AŞ Müdürü Ebubekir Urhan da heyettekilere, kayak merkezi mekanik tesisler ve pistler bölgesi hakkında bilgi verdi.



İtalyan delege Rigon incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın kayak için çok ideal bir yer olduğunu belirterek, "Sarıkamış, doğal güzellikleri ve sarıçam ormanlarıyla bölgenin önemli bir turizm potansiyeline sahip muazzam bir yer. Bu pistlerin ormanlık alanda olması yarışma ve turizm kayağı için çok elverişlidir." dedi.



Türkiye Kayak Federasyonu Genel Spor Direktörü Özkan Koyuncu da uluslararası yarışlar için onay alan pistlerin Sarıkamış'a ve kayak camiasına hayırlı olmasını diledi.



Kayak Federasyonu Alp Disiplini Teknik Kurul Üyesi İbrahim Demirci ise pistlerin onaylanmasıyla Sarıkamış'ta daha çok kayak organizasyonu yapılacağını ifade ederek, kayakta 24-25 Mart 2018 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Uluslararası Sarıkamış Kupası yarışlarının yeni onaylanan pistlerde gerçekleştirileceğini kaydetti.



Kayak merkezinde toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 8 slalom,1 snowboard pisti ile saatte bin 200 kişi kapasiteli 4 telesiyej hizmet veriyor.