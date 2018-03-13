CIA'in ilk bayan başkanı Gina Haspel göreve geldi

ABD'nin en üst düzey kurumlarından Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) başına Gina Haspel getirildi.

CIA'de Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Haspel, kurumun başına getirilen ilk kadın oldu. Peki CIA'in ilk kadın başkanı Gina Haspel kimdir?

ABD Başkanı Donald Trump koltuğa oturduğu 20 Ocak 2017 tarihinden sonra CIA Başkanlığına Mike Pompeo'yu getirmişti.

Pompeo kendi ekibini kurarken Başkan Yardımcılığı görevini Gina Haspel'e vermişti.

Daha önce CIA'in gizli tesislerindeki işkencelerde adı anılan Haspel'in bu göreve getirilmesi ABD'de geniş yankı bulmuştu.

Mike Pompeo'un Rex Tillerson'ın yerine ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı olmasıyla, Haspel de ülkenin en güçlü kurumlarından birinin başına geçti.

CIA'in başına geçen ilk kadın ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkan Yardımcılığı görevine Gina Haspel’in atandığı açıklandı.

Haspel eğer Amerikan Senatosu'ndan da onay alırsa resmi olarak CIA'in ilk resmi kadın başkanı olacak.

Tayland’da bulunan CIA hapishanesini yöneten Haspel, CIA Başkanı Mike Pompeo’nun yardımcılığı görevine getirilmişti.

Pompeo, Haspel’in atamasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Haspel’i “Örnek bir istihbarat çalışanı” olarak tanımlamıştı.

Pompeo, “Haspel, kendisine verilen görevleri en iyi şekilde neticelendirecek örnek bir kişidir. Kendisinin istihbarati yeteneklerinden dolayı çok şanslıyız.” ifadesini kullanmıştı..

Senato’daki Demokratlar ise Haspel’in atanmasına tepki gösterdi. Oregon Senatörü Ron Wyden ve New Mexico Senatörü Martin Heinrich, Trump’a mektup göndererek Haspel’in atanmasına karşı olduklarını ilettiklerini belirtti.

Yaptıkları ortak açıklamada senatörler, “Haspel’in kariyerine ilişkin ciddi şüphelerimiz var ve bu göreve layık bir isim olduğunu düşünmüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Donald Trump’ın atadığı Haspel, “kara delik” olarak tanınan Tayland’daki hapishanede suda boğulma hissi yaratan "waterboarding" yöntemini sıkça uygulamasıyla biliniyor.