Romanya, Daum ile yolları ayırma kararı aldı

Romanya Futbol Federasyonu, milli takımın Alman teknik direktörü Christoph Daum'un görevine son verme kararı aldıklarını duyurdu.

Romanya Futbol Federasyonu, milli takımın Alman teknik direktörü Christoph Daum'un görevine son verme kararı aldıklarını duyurdu.



Romanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, teknik komite ile başkan arasında düzenlenen toplantı sonrası 63 yaşındaki teknik adamla yolları ayırma kararı alındığı bildirildi.



Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesi Romanya Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Daum, 8 resmi maçta iki galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı.



Rusya'da 2018'de yapılacak Dünya Kupası'na gitme şansını kaybeden Romanya, elemelerin bitimine iki maç kala E Grubu'nda 9 puanla 4. sırada bulunuyor.