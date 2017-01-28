CHP'yi Güney Afrika'daki beyazların partisine benzetti

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Berktay, CHP'yi Güney Afrika'da "apartheid" dönemindeki beyazların partisine benzetti.

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Berktay, "Anayasa değişimi taslağı hükümet başkanına çok yetki veriyor ama ben bunun Türkiye toplumunu antidemokratikleştirdiğine inanmıyorum." dedi.



Berktay, Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretoria'da Afrika ve Orta-Doğu Araştırma Merkezi (AMEC) ile Al Sharq Forumunun düzenlediği "Türkiye ve Güney Afrika'nın Bölgedeki Gücü ve Küresel Sorumlulukları" başlıklı forumda Batılı ülkelerin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine bakışı ve anayasa değişikliği çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



CHP'yi Güney Afrika'da "apartheid" dönemindeki beyazların partisine benzeten Berktay, bu benzerliğin sosyal ve ideolojik ırkçılık anlamında olduğunu dile getirdi.



Türkiye'deki anayasa değişikliği çalışmalarına değinen Berktay, "Anayasa değişimi taslağı hükümet başkanına çok yetki veriyor ama ben bunun Türkiye toplumunu antidemokratikleştirdiğine inanmıyorum." diye konuştu.



Berktay, ABD'nin Ortadoğu politikasının yanlış olduğu görüşünü savundu.



Batı medyasının FETÖ'nün darbe girişiminde sessiz kaldığını anlatan Berktay, "Bu durum, AK Parti yönetimini krizlere karşı defansif ve güvenlik odaklı politikalar izlemeye itmiştir." ifadesini kullandı.



AMEC Direktörü Naeem Jeenah ise Güney Afrika'daki PKK lobisi hakkında değerlendirmeler yaptı.



Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 1999 yılında aslında Güney Afrika'ya gelecekken Kenya'da yakalandığını kaydeden Jennah, "Türkiye ile Güney Afrika'nın diplomatik olarak iyi bir ilişki kuramamasının nedenini Türkiye'nin PKK'ya yaklaşımı olarak değerlendiriyorum." yorumunu aktardı.



Foruma çok sayıda yabancı akademisyen, gazeteci, iş adamı ve Güney Afrika'da yaşayan Türklerin yanı sıra Türkiye'den gelen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Taha Özhan, AK Parti Ankara Milletvekili Ertan Aydın, Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurşin Güney, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Direktörü Doç. Dr. Mesut Özcan, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Tuba Nur Sönmez ve Afrika üzerine çalışan Araştırmacı Volkan İpek katıldı.