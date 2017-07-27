CHP'nin TBMM Genel Kurulunu terketmeme eylemi sona erdi

CHP'nin, TBMM İçtüzük değişiklik teklifinin görüşmelerinin ardından başlattığı TBMM Genel Kurul salonunu terketmeme eylemi 13 saatin ardından sona erdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve milletvekili arkadaşları, 18 maddelik İçtüzük değişiklik teklifinin 2. bölümünde yer alan 14. maddenin kabul edilmesinin ardından, birleşim kapanmadan önce Genel Kurul salonunu terketmeme eylemi başlatmıştı.



Eylem sırasında CHP milletvekilleri, yanlarında getirdikleri ses sistemiyle kürsüden konuşmalarını yapmıştı.



Kürsüye siyah örtü seren CHP'li milletvekillerinin konuşmalarını sosyal medya üzerinden de canlı yayınlanmıştı.



CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, konuşmasının sonunda; ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüşte söylediği, "Geliyoruz zincirleri kıra kıra hey" marşını seslendirmiş, CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı da kürsüden "Bu vatan nasıl kıydınız" şarkısını söylemişti.



Genel Kurulun açılma saatine yakın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba eylemi sona erdirdiklerini açıkladı. CHP'nin eylemi 13 saat sürdü.