CHP Milletvekili Yıldız'ın sağlık durumu iyi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı yürüyüşe eşlik ederken kalp spazmı geçiren Yıldız'ın, yapılan baypas ameliyatıyla iki damarı değiştirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı yürüyüşe eşlik ederken kalp spazmı geçiren Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, yapılan baypas ameliyatıyla iki damarı değiştirildi.



Aşırı sıcak altında devam eden yürüyüş sırasında kortejde bulunan ve kalp spazmı geçiren Yıldız, Sakarya'dan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi.



Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin pistine inen helikopterden alınan Aydın, tedavisi yapılmak üzere Ataşehir'deki Memorial Hastanesi'ne kaldırıldı.



Burada yapılan tetkiklerde Yıldız'ın kalp damarlarında tıkanıklık olduğu tespit edilerek, baypas ameliyatıyla iki damarının açılmasına karar verildi.



Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Azmi Özler tarafından yapılan başarılı ameliyatın ardından Yıldız'ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülüyor.



Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Hüseyin Yıldız'ın, birkaç gün içerisinde yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin bitirilmesi ve servise çıkarılması bekleniyor.