CHP'li vekiller 'Berberoğlu' nöbetinde

CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun hapis cezasına çarptırılmasının ardından Maltepe Cezaevi önünde, partililer temsili nöbet tutmaya başladı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin hapis cezasına çarptırılması ve tutuklanmasının ardından getirildiği Maltepe Cezaevi önünde, partililer temsili nöbet tutmaya başladı.



Cezaevinin karşısındaki bir fabrikanın bahçesinde kurulan masalarda iftar yemeği verilen partililer daha sonra ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar atarak cezaevi önüne geldi.



İl Başkanı Cemal Canpolat, burada yaptığı açıklamada, her gün bir ilçenin cezaevi önünde nöbet tutacağını ve ilk nöbeti Maltepe İlçe Başkanlığı'nın yapacağını aktardı.



Partinin bütün organlarının yarın Maçka Parkı'nda bir araya geleceğini ifade eden Canpolat, "Partimizin kadın kolları, gençlik kolları, il ve ilçe yönetimleri olmak üzere tüm 39 ilçe her gün nöbet tutacak burada. Yarın ise saat 11.00'de Maçka parkında buluşacağız. Genel başkanımızın gelişini bekleyeceğiz, Gandinin gelişini bekleyeceğiz. Yarın bütün İstanbulluları, partimizin bütün örgütünü cumhuriyete, demokrasiye, hukuk devletinin yeniden inşa edilmesi konusunda demokrasi ve hukuk mücadelesi vermek için Maçka'ya bekliyoruz. Milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız hepimiz orada olacağız." dedi.



Konuşmaların ardından bir süre alkış tutan partililerin bazıları cezaevi önünden ayrılırken, bazıları da temsili nöbet tutmayı sürdürdü.



Nöbet tutan partililer zaman zaman şarkılar söyleyerek, halay çekti.