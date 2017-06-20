CHP'li üyelerden iki dakikalık düşünme eylemi

Nevşehir'de bir araya gelen CHP üyeleri, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne destek vermek amacıyla 2 dakikalık düşünme eylemi gerçekleştirdi.

CHP'nin Avanos İlçe Teşkilatı, Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermek için yürüyen CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek amaçlı 2 dakikalık düşünme eylemi yaptı.



Asma köprü önünde bir araya gelen CHP Avanos İlçe Teşkilatı üyeleri, iki dakika boyunca bulundukları yerde durarak, eylem yaptı.



CHP Avanos İlçe Başkanı Alper İbaş, eylem öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüş boyunca her gün aynı yerde toplanarak, eylemlerini sürdüreceklerini kaydetti.



"Adalet" yazılı pankart açan grup eylemlerinin ardından, dağıldı.