CHP'li milletvekilleri meclisi terk etti

CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'nun FETÖ'den tutuklanmasına tepki gösteren CHP'li milletvekilleri meclisi terk etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun hapis cezasına çarptırılması ve tutuklanmasıyla ilgili, "Bu dava, saray rejiminin kendisine hayır diyen milyonlara karşı yürüttüğü bir davadır. Alınan karar etkin olan faşizmin tescilidir. CHP bu faşizmle tüm tarihi boyunca ettiği mücadeleyi bugünden sonra da gösterecektir." dedi.



CHP'li milletvekilleri Genel Kurula verilen aranın ardından salona toplu halde girdi.



Yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Özel, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili davada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasını ve tutuklanmasını değerlendirdi.



Özel, Berberoğlu'nun davasında gerçeklerin, halkın haber alma özgürlüğünün ve gazeteciliğin yargılandığını ve had bildirilmek istendiğini söyledi.



Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Milletvekilimiz Enis Berberoğlu hakkında müebbet hapis cezası verilip daha sonra indirimle 25 yıla çevrilmiş ve kendisi daha temyiz aşaması varken Anayasa'nın milletvekillerinin tutuklanmasıyla ilgili güvenceleri ortadayken tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.



Bütün dünya kamuoyu ve Türkiye kamuoyu biliyor ki bu davanın savcısı da hakimi de müdahili de müdahale edeni de aynı kişidir. Bu dava saray rejiminin kendisine 'hayır' diyen milyonlara karşı yürüttüğü bir davadır. Alınan karar etkin olan faşizmin tescilidir. CHP bu faşizmle tüm tarihi boyunca ettiği mücadeleyi bugünden sonra de gösterecektir. Enis Berberoğlu da halkın seçtiği vekiller de bu saray rejiminin talanına, baskısına ve zulmüne 'hayır' diyen herkes de emin olsun biz güçlüyüz, biz kazanacağız."



Özel'in konuşmasının ardından CHP milletvekilleri toplu olarak Genel Kurul salonundan ayrıldı.



Bu sırada AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile bazı CHP milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı.



Turan'ın, "Meclis çalışacak. İşimizi yapacağız. Dokunulmazlıkları siz kaldırdınız, destek oldunuz." dediği duyuldu.