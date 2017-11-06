CHP'li meslis üyesine silahlı saldırı

Silivri Belediyesi meclis üyesi Cengiz Aksu, Çorlu'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Silivri Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Parti'li (CHP) meclis üyesi Aksu, kendi kullandığı 34 ZM 3484 plakalı otomobil ile İstanbul-Çorlu yolundaki Askeri Havaalanı Işıklı Kavşağı'nda beklerken, yanına yaklaşan bir otomobilden ateş açıldı.



Saldırı sonrası yoluna devam eden Aksu, polis kontrol noktasına giderek yardım istedi.



Sırtından yaralandığı belirlenen Aksu, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Aksu'nun polislere, yanına yaklaşan otomobilden 2 kişinin silahlı saldırısına uğradığını söylediği öğrenildi.



Bu arada Aksu'nun bulunduğu otomobile 10 adet merminin isabet ettiği belirtildi.